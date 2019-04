Butteur en Premier league: Sadio mané devant Yaya touré

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 07:20

L’attaquant sénégalais a porté cette saison son compteur de but très haut. En inscrivant ce soir ses 19e et 20e but en Premier League, Mané est entré un peu plus dans l’histoire de la Premier League. En effet, le numéro 10 des Reds a dépassé l’ancien joueur de Manchester City, yaya Touré (62 buts) au classement des meilleurs buteurs africains de l’histoire de la Premier League, en ayant désormais 63 réalisations.En seulement 5 saisons, Sadio Mané a réussi donc a marquer son empreinte dans les annales du championnat anglais. Aux côtés des grands noms comme Didier Drogba et Emmanuel Adebayor, Mané s’installe petit à petit et compte bien bousculer le classement s’il arriver à rester à Liverpool la saison prochaine.

