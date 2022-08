C. Omar Diagne sur les OGM: "C'est une loi criminelle votée par nos députés, on veut faire du Sénégal un laboratoire" Alors qu’il est de nouveau convoqué à la DIC, ce vendredi, le Professeur Cheikh Oumar Diagne s’est livré à un exercice qui va déplaire : donner son avis dérangeant sur les questions d’actualité du moment, sans oublier la question des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

Des gens sonnent l’alerte sur les OGM (organismes génétiquement modifiés) . Une loi sur ces organismes a été votée, il y a quelques semaines. Quelle analyse faites-vous de ce texte ?



C’est une loi criminelle que nos députés ont votée lors de la législature passée. Ils ont livré le Sénégal dans les griffes du nouvel ordre mondial qui voit en l’Afrique, un danger potentiel. La population africaine est une problématique dans toutes les grandes sphères européennes, américaines. Il y a des dirigeants européens, américains qui soutiennent que l’Afrique a des problèmes avec sa démographie. C’est le cas de Sarkozy, de Tony Blair et bien d’autres qui indexent la population africaine comme la cause de la pauvreté et du recul du continent africain. Donc, ces OGM vont participer à détériorer la santé des populations africaines surtout celle des Sénégalaise.



“On veut transformer le Sénégal en laboratoire de production, de commercialisation, de recherche de produits OGM”



Ces OGM vont rompre nos égalités et nos équilibres écologiques. Ils vont participer à l’érosion des sols, à la contamination des nappes phréatiques, à l’éclosion des cancers chez les jeunes et chez les personnes moins jeunes, à des troubles et à des crises sanitaires. En somme, nous devons craindre les OGM. On veut transformer le Sénégal en laboratoire de production, de commercialisation, de recherche de produits OGM.

