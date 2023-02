C’est Ousmane Sonko qui l’affirme : «Le PUR a les cadres les mieux formés du pays»

Accueilli en grande pompe lors de cette manifestation, le président du Pastef a tressé des lauriers aux membres du Pur. « C'est l'un des plus grands partis politiques du Sénégal », a révélé Ousmane Sonko, qui considère aussi que les cadres les mieux formés dans le pays sont dans le Pur.



Et de prédire dans la foulée que le prochain président du Sénégal sortira de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). « Qu'il s'appelle Serigne Moustapha Sy, Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou Déthié Fall… mais le prochain Président sortira de Yewwi Askan Wi », s'enflamme le maire de Ziguinchor devant un public acquis à sa cause et devant «Capitaine», fils de Serigne Moustapha Sy, precise "L'As".