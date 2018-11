C'est criminel de mettre la vie des gens en péril de la sorte? Un criminel voilà tout ce qui nous vient a l’esprit quand on voit une attitude stupide et inconsciente de la part de ce chauffeur et des passagers qui ne bronchent même pas!!!

Espérons que la Police ou la gendarmerie se saisiront de ce cas!!!

#stopalincivisme

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Novembre 2018 à 11:53



