« C’est de la diversion, de la provocation ! », réagit Moustapha Diakhaté après son exclusion de l'Apr

Moustapha Diakhaté qualifie son exclusion de l’Alliance pour la république, de « farce et de provocation ». L’ancien député a été exclu hier par les membres de la Commission de discipline de son parti.



« C’est une commission de farceurs. Ce qu’ils ont fait, c’est de la diversion, c’est de la provocation. Je n’ai pas le temps ces gens-là », a –t-il déclaré. Mieux, il indique qu’il a d’autres choses plus importantes à faire que de perdre son temps sur cette décision, qui l’écarte du parti de la mouvance présidentielle.



« Mon temps, je le consacre à la mise en place du mouvement ’’Mankoo Taxawu Sunu APR/initiative pour la refondation de l’alliance ’’ », fait-il savoir, avant de donner rendez-vous jeudi prochain. « Je donnerai plus d’informations par rapport à l’organisation et aux objectifs du mouvement, au peuple sénégalais et aux militants de l’APR ».