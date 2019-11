Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici C’est fini entre Adebayor et sa petite amie namibienne, Dillish Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 15:26 | | 0 commentaire(s)| L’international togolais, Emmanuel Adebayor et sa petite amie namibienne Dillish Mathews semblent s’être séparés. Le footballeur a abordé le problème suite à un échange Instagram avec un follower.





Le footballeur a fait allusion à leur rupture suite à un échange Instagram avec un de ses followers. Adebayor a déclaré qu’il n’avait rien à faire en Namibie lorsqu’on lui a demandé s’il se rendrait bientôt dans le pays, même après avoir été rappelé que sa “petite amie” y vivait.



Selon les indiscrétions, cette séparation serait due à une incompréhension au sein du couple.



Le mardi 21 mars 2018, Adebayor a posté une photo de lui à Paris avec une guitare. Dillish, qui lui a envoyé des émoticônes d’amour dans la section commentaires du message, a également partagé une photo au même endroit, qui était la dernière pièce qui confirmait leur relation amoureuse.



Le début de l’histoire d’amour entre Adebayor et Dillish Mathews remonte à novembre 2017, après que l’ex-capitaine des Eperviers du Togo ait accidentellement révélé qu’il sortait avec la beauté namibienne après que des messages sur les réseaux sociaux aient attiré l’attention des internautes. Cette nouvelle séparation ne laisserait pas indifférentes les nombreuses prétendantes de la star togolaise.

















