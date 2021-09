C’est la certitude de Cheikh Yérim Seck:« Il n’y aura pas d’élections locales en janvier 2022 », Le journaliste et analyste politique, Cheikh Yèrim Seck a indiqué, hier, lors de son passage à la 7Tv, qu’il n’y aura pas d’élections locales en janvier 2022.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

“ Il n’y aura pas d’élections en janvier 2022 au Sénégal. Je pense que ces élections locales seront repoussées. J’estime qu’il aura un couplage des élections locales et législatives », a-t-il dit.



« Toutes les élections auront lieu en 2024 et non en 2021 ni en 2022 “, a déclaré Cheikh Yèrim Seck, ce mercredi, face à MNF, sur la 7tv.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos