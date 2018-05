"C'est un truc de fou, c'est fantastique", savoure Zidane

Entré encore un peu plus dans la légende samedi soir, en devenant le premier entraîneur de l’histoire à remporter trois fois de suite la Ligue des champions, Zinedine Zidane a tenu à saluer la performance réalisée par ses joueurs face à Liverpool (3-1).



Il sera à jamais le premier. Nommé il y a seulement deux ans et demi sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane est devenu samedi le premier entraîneur à remporter trois Ligue des champions de rang. Après la victoire contre l’Atlético de Madrid en 2016 et celle contre la Juventus en 2017, l'ancien maître à jouer des Bleus a ajouté une troisième C1 à son palmarès grâce à la victoire de ses joueurs face à Liverpool (3-1).



"C'est un moment historique, un truc de fou", a-t-il lancé après le coup de sifflet final au micro de beIN Sports.



"C'est un moment historique"



"Forcément, ce soir c'est un moment historique. C'est un truc de fou de vivre ça. Même si on y croit, on y pense quand on travaille fort. Avec une équipe comme ça, on peut aller loin, mais en gagner trois d'affilée, c'est un truc de fou. Il faut profiter du moment, penser à ce que les joueurs ont fait tous ensemble. C'est fantastique", a ajouté Zidane, dont le coaching a été payant samedi soir. Le Real a effectivement été porté vers le titre par Gareth Bale, auteur d'un doublé après avoir été lancé par Zidane à la 64e.