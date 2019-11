CAF Awards 2019: Une liste de 55 joueurs dont 7 sénégalais dévoilée

Au terme d’une saison incroyable, plusieurs joueurs africains à l’instar de Sadio Mané, Aubameyang, Mohamed Salah sont en lice pour remporter le Ballon d’Or africain. Et comme à l’accoutumée, lors de la cérémonie de la remise du trophée au lauréat, les 11 meilleurs joueurs constituant l’équipe-type de la saison est dévoilée.



Cette année, la CAF en collaboration avec la FIFPro Afrique n’a pas dérogé à la règle. Une liste de 55 joueurs a été publiée qui a pris en compte les 4 postes dans le football. Soit 10 gardiens de buts, 15 défenseurs, 15 milieux de terrain et 15 attaquants. Dans cette liste on y retrouve 7 joueurs sénégalais : Edouard Mendy, Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, Sadio Mané, Mbaye Niang, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly.



L’Algérie, la championne d’Afrique est la mieux représentée avec (9) joueurs, suivie du Sénégal avec (7) joueurs. Tunisie (4), Maroc (5), Egypte (5), Cote d’Ivoire (5), Cameroun (3), Nigeria (4), Ouganda (1), Ghana (4), RDC (2), Guinée (1), Kenya (1), Gabon (1), Mali (1), Afrique du Sud (1).







