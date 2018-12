CAF Awards-Finaliste meilleur joueur Africain : Sadio Mané en course, Koulibaly et Gana zappés

Après avoir dévoilé une pré-sélection de 34 noms il y a quinze jours, la Confédération africaine de football (CAF) a publié, ce vendredi, 14 décembre, la liste des 10 finalistes pour le titre de Joueur Africain de l’année.



On retrouve sans surprise les deux grands favoris, Mohamed Salah et Sadio Mané, respectivement 6e et 22e du dernier Ballon d’Or. En revanche, le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly est écarté malgré une grosse saison, en club, tout comme en équipe nationale.



Un choix d’autant plus curieux que Koulibaly est aujourd’hui plébiscité comme l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Au même moment, la Caf place le défenseur marocain Mehdi Benatia, remplaçant à la Juventus, très loin du niveau de Koulibaly dans le championnat italien.



Autres absences remarquées, Hakim Ziyech, Thomas Partey et Naby Keita. Autant de joueurs qui auraient pu prétendre au podium.



A la place, figurent par exemple Alex Iwobi (Nigeria & Arsenal), Denis Onyango (Uganda & Mamelodi Sundowns) et Walid Soliman (Egypt & Ahly).



Le grand vainqueur de cette compétition sera connu le 8 janvier 2019 à Dakar.



Ci dessous la liste des 10 finalistes pour le titre de joueur africain de l’année

1. Alex Iwobi (Nigeria & Arsenal)

2. Andre Onana (Cameroon & Ajax)

3. Anis Badri (Tunisia & Esperance)

4. Denis Onyango (Uganda & Mamelodi Sundowns)

5. Mehdi Benatia (Morocco & Juventus)

6. Mohamed Salah (Egypt & Liverpool)

7. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Arsenal)

8. Riyad Mahrez (Algeria & Manchester City)

9. Sadio Mané (Senegal & Liverpool)

10. Walid Soliman (Egypt & Ahly)

