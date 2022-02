CAF/ Equipe type de la CAN 2021: 4 Sénégalais présents, Koulibaly et Diallo absents

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Février 2022 à 18:41

La Confédération africaine de football (CAF) vient de publier l’équipe type de la compétition. Quatre joueurs sénégalais sont présents. Alors que Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo ne sont pas retenus.



Les 4 joueurs présents sont Sadio Mané, Nampalys Mendy, Saliou Ciss et Edouard Mendy. Kalidou Koulibaly, pour sa part, est sur les remplaçant. Alors que le portier égyptien, Abou Gabal « Gabaski », n’est pas sur le banc. Il a été préféré à Mendy comme titulaire et André Onana comme remplaçant.





Ousmane Wade