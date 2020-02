CAF : fin de mandat pour Fatma Samoura Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a voté le non-renouvellement du mandat de la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, qui travaillait comme déléguée générale pour l’Afrique depuis six mois.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Samoura s’est vu confier ce rôle à partir du 1er août 2019 par l’instance mondiale du football suite à une requête de la CAF.

La FIFA a confirmé que le mandat de Samoura avait pris fin le 1er février 2020 et que sa mission de six mois en Afrique avait été « menée à bien ».

Lors de la réunion du Comité exécutif à Rabat, au Maroc, dimanche, les membres du CAF ont également convenu d’analyser l’ensemble des conclusions, recommandations et propositions de la FIFA.

Samedi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est adressé aux membres du CAF lors d’un séminaire au Maroc sur le développement du football africain, où il a proposé que la Coupe d’Afrique des Nations ait lieu tous les quatre ans au lieu de deux.

Il a également déclaré vouloir créer une Super Ligue panafricaine avec 20 clubs membres permanents et construire de nouveaux stades dans chaque pays africain membre, avec un milliard de dollars US destinés à financer le programme.

La FIFA a également confirmé dimanche que, comme convenu au début de sa mission en Afrique, un « rapport d’audit médico-légal produit par PricewaterhouseCoopers (PWC) » avait été présenté à la CAF.

La CAF a remercié Gianni Infantino et Fatma Samoura pour leur « engagement et leur implication dans la coopération CAF-FIFA ».

Dans un communiqué de presse signé par le secrétaire général du Caf, Mouad Hajji, l’instance dirigeante du football africain a confirmé qu’elle avait décidé de « poursuivre la mise en œuvre des réformes ».



Bbc



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos