CAGNOTTE LEETCHI ANPELS – Remise De L'argent Collecté À La Famille Pouye (1.028.600 Fcfa) Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mai 2020 à 00:07 | | 0 commentaire(s)| Lancée le 18 avril 2020 par des patrons de sites d'informations en ligne affiliés à l'Association nationale des professionnels de la presse en ligne du Sénégal (Anpels) et des influences, la collecte de fonds pour venir en aide la famille Pouye a porté ses fruits.



Elle a été lancée il y a douze jours. Les Sénégalais d’ici et de la diaspora ont répondu à l’appel, en envoyant leur contribution. Un geste qui témoigne à nouveau l’élan de solidarité qui anime les compatriotes. Grace à eux, la rondelette somme de 1 028 600 FCFA (Un million vingt-huit mille six cents) à été remise à la famille Pouye cet après-midi en présence des initiateurs de cette collecte de fonds et des membres de ladite famille.







Pour rappel, la famille Pouye a été expulsée de son domicile le 06 mars 2020, suite à une ordonnance judiciaire, résultante d’un contentieux. Ainsi, ils ont passé plus de quinze jours dans la rue avec leurs bagages. Aujourd’hui grâce à la médiatisation de cette affaire, un début de solution pointe à l’horizon, non seulement elle ne dort plus à la belle étoile, mais aussi beaucoup de bonnes volontés se sont immiscés dans ce dossier pour assister cette famille.





