CAN 2019 : 5 lions de la teranga dans l'équipe type de la CAF La Confédération africaine de football a rendu public son XI type de la CAN 2019. Sans surprise, il est dominé par des joueurs sénégalais et algériens mais la Tunisie et le Nigeria sont aussi à l’honneur.

Lundi 22 Juillet 2019

Le Sénégal s’est incliné en finale de la CAN face à l’Algérie qui a remporté le trophée pour la deuxième fois de son histoire, mais les Lions de la Teranga auront au moins un lot de consolation : ils sont les l’équipe la plus représentée dans le XI type de la compétition dévoilé ce dimanche 21 juillet par la Confédération africaine de football.



Avec cinq joueurs, les Sénégalais forment le gros des troupes de ce onze type. On y retrouve notamment les latéraux Youssouf Sabaly et Lamine Gassama mais aussi le défenseur central Kalidou Koulibaly, le milieu de terrain Idrissa Gueye et l’attaquant star des Lions, Sadio Mané.



Avec ces cinq joueurs, le Sénégal arrive juste devant l’Algérie. Les vainqueurs de la CAN place quatre joueurs dans ce onze type dont leur gardien Raïs M’Bolhi, les milieux de terrain Ismaël Bennacer, élu joueur du tournoi, et Adlène Guedioura ainsi que le capitaine des Fennecs, auteur du coup-franc de la qualification contre le Nigeria en demi-finale, Riyad Mahrez.



Un Tunisien et un Nigérian viennent compléter cette équipe. Yassine Meriah a été désigné pour former la charnière centrale aux côté de Kalidou Koulibaly et Odion Ighalo, l’avant-centre des Super Eagles et meilleur buteur de la compétition avec cinq buts, a été choisi pour occuper la pointe de l’attaque. Pour finir la CAF a désigné le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi pour encadrer cette équipe type de la compétition.



RFI

