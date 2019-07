CAN 2019 : Alfred Ndiaye tente de revenir difficilement avant la finale

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2019 à 19:49

Blessé depuis la deuxième journée contre l’Algérie, Alfred Ndiaye n’a toujours pas repris correctement l’entraînement. Mais, le milieu de terrain sénégalais qui souffre du genou droit, n’est pas prêt à laisser tomber même si son retour est impossible. Il sera trop juste pour disputer la finale de la CAN 2019, prévue, ce vendredi (19h GMT), contre l’Algérie.



Ce mercredi soir, lors de l’avant-dernière séance avant l’apothéose, Alfred s’est entraîné avec le groupe contrairement à hier, où il avait brillé par son absence. Visiblement, le joueur de Malaga veut prendre part à cette fête du football africain. En effet, il a participé à la première étape de l’entraînement quand ses partenaires travaillaient sur la précision des passes. Mais, selon nos observations faites durant les 15 premières minutes accordées à la presse, il fait le forcing pour retrouver son meilleur niveau mais ça ne va pas puisqu’il traîne toujours sa jambe droite. Son genou le gêne encore et devra l’obliger à déclarer forfait pour cette finale. La preuve, il n’a pas couru avec l’équipe lors du footing qui a précédé le jeu de ballon.

