CAN 2019- Aliou Cissé: « Je connais bien les garçons de cette équipe nationale »

Aliou Cissé est revenu en conférence de presse d’avant match, sur son management au sein de cette équipe du Sénégal.



Le sélectionneur Aliou Cissé dirige les "Lions" depuis mars 2015. Il confie à wiwsport.com d’avoir évolué avec un bon staff technique. « J’ai toujours été à l’écoute. J’ai un staff exceptionnel que je veux féliciter. J’échange énormément. J’ai autour de moi des gens qui connaissent bien le football et je tire le maximum de chaque discussion avec ces gens. Cela ne se voit pas forcément ».



Il avance et annonce qu’il connait bien ces joueurs de l’équipe nationale du Sénégal. « Je connais bien les garçons de cette équipe nationale. Pour certains, je suis avec eux depuis les petites catégories avec les JO, en compagnie de feu Karim Sega. Pour d’autres comme Keita Baldé, Koulibaly, c’est moi qui les ai fait venir. »



Par rapport à la demi-finale face à la Tunisie, Aliou Cissé estime qu’ils ne changeront pas de stratégie par rapport à cette rencontre: « On va être dans la continuité de ce qu’on fait depuis le début de la compétition. On a affronté des équipes différentes de la Tunisie. C’est une équipe qui aime bien garder le ballon. Ils ont des circuits préférentiels. C’est un autre match qui nous attend. »

