CAN 2019 : Comment Aliou Cissé prépare le Bénin Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 19:51 | | 0 commentaire(s)| Préoccupé par la diffusion de sa composition de son équipe à deux jours du match contre le Bénin, Aliou Cissé a pris ses précautions avant ce quart de finale de la CAN 2019.

C’est une affiche brûlante et alléchante et un derby ouest-africain que vont nous offrir le Sénégal et le Bénin mercredi en quart de finale de Coupe d’Afrique des Nations de football (16h GMT). Un adversaire typiquement africain qui fait néanmoins figure d’épouvantail tant le Bénin n’était pas attendu à ce stade de la compétition. Les hommes de Aliou Cissé sont prévenus.



Comprenant tout cela, le staff technique du Sénégal tente de prendre de l’avance.



Du physique pour répondre aux duels



L’entraînement de ce lundi effectué au terrain d’entraînement de l’annexe du stade du 30 juin, a débuté par un travail physique. Après un tour de terrain, les hommes de Cissé ont rejoint le préparateur physique de l’autre côté de la ligne de touche. Pendant plusieurs minutes, ils ont effectué des ateliers de renforcement. C si difficiles mais les joueurs tenaient bon et semblaient maîtriser ce qu’ils faisaient. Face à des Béninois prêts au combat, il le fallait. Surtout que les Lions ont livré des matches ardus depuis le début de la CAN.



Travail devant les buts



Après ceci, Cissé et son staff avaient droit à un travail devant les buts avec des élaborations sur les côtés. Cette séquence a débuté peu après l’épuisement des 15 premières minutes réservées à la presse. Mais nos radars nous apprennent que Cissé a beaucoup insisté sur cet aspect important pour la suite de la compétition. Mais, tous n’y participaient pas en même temps. Au moment où quelques joueurs s’illustraient, d’autres récupéraient pour après revenir pour figurer dans cette opposition.



Pape Alioune Ndiaye a été même repositionné par l’entraîneur. Quant à Mbaye Niang, il a réussi à marquer. Ce qu’il aura beaucoup plus besoin lors des matches. Un travail à fond qui aura permis à Cissé de se préparer à tous les niveaux. D’autant que l’objectif reste le trophée.



En tout cas, jusqu’ici, le staff prépare bien ses adversaires. Mais cette rencontre face au Bénin devrait se jouer sans trois joueurs blessés : Ismaïla Sarr, Alfred Ndiaye et Krépin Diatta.



