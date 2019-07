CAN 2019 - Demi-finale Sénégal / Tunisie : Alain Giresse retrouve les Lions L’équipe du Sénégal connaît son prochain adversaire en demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Ce sera la Tunisie vainqueur (3-0) de Madagascar, jeudi soir, en Egypte, lors du dernier quart de finale de cette compétition.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur des Aigles de Carthage, retrouvera donc dans le carré d’as, les Lions qu’il avait conduits à la CAN 2015 au Gabon en Guinée Equatoriale. L’histoire s’était mal terminée suite à une élimination dès le premier tour qui avait conduit à son limogeage au lendemain de cet échec. Les retrouvailles entre le technicien français et ses anciens joueurs actuellement entraînés par Aliou Cissé son successeur, seront très attendues. En tout cas, ce sera tendu. Car, Giresse voudra prendre sa revanche sur les Sénégalais.



Les Lions aussi ont une revanche à prendre sur les Aigles de Carthage qui les avaient privés de demi-finales lors de la CAN 2004, à Tunis.



La demi-finale se jouera, dimanche prochain (16h GMT), au stade du 30 juin.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos