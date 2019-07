CAN 2019 - Equipe du Sénégal : vers une redistribution des cartes dans la Tanière

Après la victoire (3-0) convaincante devant le Kenya et la performance de nouveaux rentrants, le sélectionneur de l’équipe du Sénégal devrait remodeler son onze habituel de départ pour le huitième de finale de la CAN 2019, face à l’Ouganda, vendredi (17h GMT).



Après le succès lundi soir, l’équipe du Sénégal disputera les huitièmes de finale de la CAN 2019, en Egypte. Les "Lions" doivent réaliser une performance inédite face aux Ougandais voire même rééditer la même rencontre que face au Kenya pour se qualifier et disputer un deuxième quart de finale de suite après 2017. Pour cela, Aliou Cissé devra forcément compter sur l’équipe qu’il avait mise en place lors de la 3e journée. Ce 11 était composé de joueurs qui n’étaient pas titulaires avant.



Saliou Ciss, Saivet et Gassama en pole, patience pour Krépin…



Les "Lions" devront prouver que le temps des contre-performances est révolu, s’ils veulent s’imposer avec les félicitations du public. Pour ce faire, Cissé aurait décidé de redistribuer les cartes en alignant la même équipe que contre le Kenya.



L’ancien capitaine des "Lions" réserverait également quelques surprises. La première : Saliou Ciss. Auteur d’un match correct, l’arrière gauche devrait être titulaire à nouveau, lui qui ne l’a plus été il y a un an. Même s’il pourrait revenir de blessure, vendredi, Sabaly, devrait attendre sur le banc puisque Ciss a fait le job lundi soir.



Titularisé lundi soir en position de meneur de jeu, Henri Saivet devrait retrouver encore sa place et ne devrait pas être reconduit remplaçant après sa belle prestation. Le joueur de Sivasspor a su peser offensivement contre le Kenya, en se positionnant particulièrement devant Pape Alioune Ndiaye. Krépin Diatta, pourtant aligné depuis le rassemblement de mars, à Thiès, pourrait encourager depuis le banc de touche ses partenaires, afin certainement de rentrer en jeu en cours de rencontre.



L’autre interrogation provient de la défense. L’arrière droit de l’équipe du Sénégal sera forcément titulaire une fois de plus après son match impressionnant. Gassama a été impliqué sur les deux buts sénégalais. Ce que n’a jamais réussi à faire Wagué depuis le début de la CAN.



Qui avec Koulibaly ?



Si le défenseur de Naples est aligné, la question est également de savoir avec qui il sera associé. Cheikhou Kouyaté semble marquer le pas contre le Kenya, et sa prestation face à l’Algérie n’a guère été rassurante, tant le joueur de Crystal Palace est apparu en difficulté face à Mahrez.



Vient alors l’alternative Salif Sané. Le joueur de Schalke 04 est prêt à faire son retour, et pourrait se voir titularisé aux côtés de Koulibaly, comme ce fut le cas contre la Tanzanie (2-0). Reste à savoir si Aliou Cissé jugera nécessaire dans le relancer après deux semaines d’absence pour blessure.

