Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CAN 2019- Kalidou Koulibaly: « C’est dommage qu’on perde ce match sur des détails » Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 22:16 | | 0 commentaire(s)|

Le choc tant attendu par les férus du ballon rond, a tenu toutes ses promesses. Après plusieurs matchs sans défaite, le Sénégal s’est incliné aujourd’hui sur un score de 1-0 contre les Fennecs lors de leur deuxième sortie en CAN 2019.



A l’occasion de la deuxième journée du groupe C de cette CAN 2019, le Sénégal et l’Algérie s’affrontaient au stade du 30 juin au Caire. Un match plein d’intensité et de vivacité des deux côtés. Mais les "Lions" n’ont pas pu tenir face à cette grande équipe algérienne.



A la fin de la rencontre, Kalidou Koulibaly a réagi. Le défenseur central sénégalais très déçu, confie que le Sénégal a perdu sur des détails. Il explique aussi que l’équipe algérienne avait peur du Sénégal, mais ils n’ont pas pu concrétiser leurs occasions franches.



« On a fait un grand match aujourd’hui. C’est dommage qu’on le perd sur des détails. On a eu des occasions pour égaliser, on ne l’a pas fait, c’est dommage. On va prendre des leçons de ce match là. On n'a pas manqué de d’agressivité.



L’Algérie nous craignait, c’était très difficile mais voilà, il ne faut pas baisser la tête. On sait qu’on doit encore travailler pour la suite de la compétition. On va jouer ce dernier match de poule pour le gagner et passer en 8e de finale, et ensuite, on verra bien. On a quand même eu des occasions pour marquer et je pense qu’on a mis l’Algérie en danger », fait savoir Kalidou Koulibaly.



Accueil Envoyer à un ami Partager