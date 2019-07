CAN 2019 - Kenya/Sénégal: Les "Lions" rugissent (0-3) et s’offrent l’Ouganda en huitièmes de finale

Opposée au Kenya, lundi soir, au Caire, l’équipe du Sénégal a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, en s’imposant largement (3-0), à l’issue d’un match plié en seconde période.



La frayeur, la tension, le stress, tout était au rendez avant la finale du groupe C. Les "Lions" se sont mis dans cette situation après la défaite contre l’Algérie dans ce stade du 30 juin. Il fallait se ressaisir.



Les premières minutes ont été intenses. Les Sénégalais emballent très vite la partie et se créent une première grosse occasion. Le Kenya répond en se créant aussi une grosse occasion sauvée par Alfred Gomis.



Fait du match : Sadio rate un penalty



Des "Lions" très engagés, des Kenyans défensifs, le match tient sa promesse. A la 18e minute de jeu, une faute non sifflée dans la surface du Kenya en faveur des "Lions", pousse les hommes de Cissé à se surpasser et à pousser.



A la 25e minute, Idrissa Gana Guèye tente une frappe qui passe au dessus des buts du portier du Kenya. Poussés par leurs supporters, les "Lions" enchaînent les occasions. Sur une percée de Ismaïla Sarr, Gana intercepte la passe en retrait et frappe, mais le gardien de but adverse s’interpose.



Largement dominateur, le Sénégal réussit à se créer un penalty suite à une faute sur l’arrière gauche, Saliou Ciss. Sadio Mané décide de prendre ses responsabilités, mais manque le penalty (29’).



Le Kenya reprend espoir au moment où le doute s’installe dans le camp sénégalais.



Seul au second poteau, Kalidou Koulibaly intercepte un centre de Sarr et prend son temps. Il frappe fort, mais ça passe au dessus. Les "Lions" dominent toujours malgré le penalty manqué de leur meilleur joueur.



Peu avant la pause, Ismaila Sarr trouve la barre d’une tête, mais le portier, d’une claquette, sort le ballon. Les "Lions" sont contraints d’aller à la pause avec ce résultat vierge (0-0).



Mané rectifie le tir et s’offre un doublé



Même ambiance en seconde période. Mais cette fois-ci, les "Lions" montrent plus d’engagement et d’envie. Gana et Pape Alioune Ndiaye continuent à élaborer le jeu au service de Mané, Sarr et Mbaye Niang. Des "Lions" blessés, foncent sur des Kenyans toujours défensifs. Ils finiront par lâcher prise à la 63e minute. Ismaïla Sarr, seul au second poteau, aborde un centre de Sadio Mané et d’une demi-volée, ouvre le score. Un but libérateur qui permet au Sénégal de prendre enfin l’avantage dans cette rencontre.



Abattu par son pénalty manqué, Sadio Mané rectifie le tir en inscrivant un deuxième but sénégalais. L’attaquant de Liverpool se libère peu à peu et commence à retrouver le sourire.



Voulant tout effacer, il prend encore un second penalty donné par l’arbitre sur une faute commise sur Sarr. Cette fois, il le met au fond (78’) et porte le score à 3-0. Fautif sur l’action, Philemon Otieno écope d’un rouge pour cumul de cartons.



Le Sénégal hérite de l’Ouganda en 8es



Les carottes sont cuites car le Kenya abdique. Et, les "Lions" filent tout droit vers une qualification en huitièmes de finale de la 32e édition de la CAN 2019. Les dernières minutes ont été sans danger. Le Sénégal obtient donc sa qualification suite à ce succès. Il terminent 2e du groupe C derrière l’Algérie et s’offre un duel avec l’Ouganda lors du prochain tour. Ce sera vendredi au stade National du Caire.

