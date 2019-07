CAN 2019: L'Afrique du Sud élimine l'Egypte, pays organisateur

Coup de tonnerre au Caire ! L’Egypte, le pays organisateur de la CAN 2019 est éliminée. Et le coup parfait a été fait par les Bafana Bafana qui ont battu les Pharaons 1-0 ce soir.



L’unique but de la rencontre a été l’oeuvre de Lorch à la 85è minute. Un but marqué en fin de rencontre et que l’Egypte n’a pas pu égaliser. L’Afrique du Sud, il faut l’avouer, a joué un match parfait ce soir, se créant les meilleures occasions. Sur l’ensemble du match, ils ont été supérieurs à l’Egypte qui, depuis le début de la CAN, ne montrait pas grand chose dans le jeu.



Les Pharaons disent adieu à la CAN 2019.

