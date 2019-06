Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CAN 2019: L’Égypte débute par une victoire dans la douleur face au Zimbabwe Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019 à 02:15 | | 0 commentaire(s)|

Les Pharaons d’Egypte ont battu les Warriors du Zimbabwe en match d’ouverture de la CAN 2019 (1-0). Devant un public acquis à leur cause et en présence du président al-Sissi, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont souffert avant d’assurer un succès précieux grâce à un but de Trezeguet.



L’avant-match avait commencé dans la musique, la danse, et le « no stress » pour les joueurs du Zimbabwe qui ont quitté leur hôtel en chantant et avec le sourire. Les Warriors avaient choisi leur façon de faire baisser la pression avant de défier le grand favori de la CAN, l’Égypte, soutenu par tout un peuple. Un peuple rouge représenté par les 74 000 spectateurs du stade international du Caire qui n’ont cessé de crier leur amour à leurs Pharaons.



Devant le président Abdel Fattah al-Sissi, qui a eu moins de succès à l’applaudimètre que la star Mohamed Salah, l’Égypte a assuré une victoire plus compliquée que prévue face à de valeureux Zimbabwéens qui ont longtemps contrarié leurs plans.



Le spectacle du match a été beaucoup moins réussi que celui de la cérémonie d’ouverture, enflammée et féérique. Sur la pelouse, les 22 acteurs ont disputé une partie serrée, sans grand rythme sans doute gênées par la chaleuret les 31° au coup d’envoi.



Dans son antre, l’Égypte a bien voulu emballer le match dès les premières secondes s’offrant deux belles occasions (10e et 13e) sous l’impulsion de Salah, mais El Said bute sur Sibanda une première fois et ne cadre pas son tir sur sa seconde tentative.



Un peu trop dépendants de leur star de Liverpool, les Pharaons ont affiché un jeu stéréotypé qui a eaucoup penché sur le côté droit, celui de Salah. Dans la profondeur comme dans les pieds, le numéro 10 égyptien était régulièrement recherché.



Trezeguet éclipse Salah



Ce n’est pas un hasard que l’ouverture du score soit venue du côté gauche, le moins surveillé par la défense, sur une percée de Mahmoud Hassan. Celui qui est plus connu sous le nom de Trezeguet récupère donc le ballon sur le côté gauche égyptien, élimine un joueur, et après un relais avec Ashraf, ouvre son pied dans la surface pour battre Sibanda et inscrire le premier but de cette CAN (41e).

L’Egypte a marqué sur un de ses temps faibles, mais en face, les Warriors n’ont jamais pu profiter de leur trio d’attaquants, Billiat, Mushekwi, et Musona, pour vraiment contrarier les Pharaons.



Les arabesques de Khama Billiat ont souvent donné le tournis aux défenseurs égyptiens, mais il a manqué plus d’efficacité aux Warriors.



L’efficacité, Mohamed Salah l’a cherchée pendant toute la partie sans parvenir à la trouver pour marquer ce but qui aurait fait le bonheur de plus d’un supporter.



Le récent champion d’Europe avec Liverpool, sans doute encore émoussé par une longue saison a manqué de réalisme, butant plusieurs fois sur l’excellent gardien Zimbabwéen, Edmore Sibanda.



