CAN 2019 – Ouganda / Sénégal : Voici le onze de départ des Lions ! Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Les choses sérieuses commencent pour l’équipe nationale du Sénégal dans la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019. Face aux Crânes de l’Ouganda ce vendredi pour le compte des huitièmes de finale, Aliou Cissé a préféré compter sur son onze victorieux face au Kenya à l’exception du retour de Sabaly dans le groupe de départ.



Le Sénégal affronte l’Ouganda ce soir à 19H00 GMT au Caire pour le compte des huitièmes de finale de la CAN 2019. Avec la disponibilité de tous ses joueurs à l’exception d’Edouard Mendy, blessé et rentré en France, le sélectionneur Aliou Cissé a aligné le même onze que lors de la rencontre face au Kenya.



Malgré le retour de Sané dans le groupe, Aliou Cissé donne l’air de vouloir reconduire le capitaine Kouyaté à sa place. En plus, Sabaly de retour de blessure, reprend sa place au détriment de Saliou Ciss auteur pourtant d’une bonne prestation face aux Harambee Stars.







Voici le onze de départ des Lions face à l’Ouganda



Alfred Gomis - Cheikhou Kouyaté - Kalidou Koulibaly - Lamine Gassama - Youssouf Sabaly - Gana Guèye -Pape Alioune Ndiaye - Henri Saivet - Sadio Mané - Mbaye Niang - Ismaïla Sarr.



