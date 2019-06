CAN 2019 : Pape Abou Cissé s’attend à une finale face au Kenya

Pape Abou Cissé qui est pressenti pour débuter face au Kenya, lundi prochain, pour le compte de la 3e et dernière journée de la CAN 2019, s’attend à disputer une finale. Il s’est prononcé, à l’issue de l’entraînement des Lions du Sénégal effectué, ce vendredi, au terrain annexe du stade du 30 juin.



« C’est difficile de se réveiller au lendemain d’une défaite. On a battu la Tanzanie et hier, on a perdu contre l’Algérie. Je pense que c’était un jour sans. Cela arrive parfois et on va tirer des leçons. L’équipe a tout donné, mais on n’a pas réussi à gagner ce match », a-t-il relevé. « Il y a un match à jouer et on va se concentrer sur ça.



Le coach nous demande de ne rien lâcher et de continuer à travailler même si on sait que c’est un peu dur de perdre un match comme ça », a ajouté le défenseur central des "Lions". Et de poursuivre : « on va continuer à travailler et relever la tête contre le Kenya. Je pense que tous les matches de la CAN sont des finales », a-t-il soutenu devant la presse, estimant qu’il n’y a pas de petites équipes. « Il faudra se battre jusqu’au bout car même les grandes équipes perdent des matches et parfois elles s’adaptent au jeu proposé par l’équipe adverse », a conclu Pape Abou Cissé.

