CAN 2019: Pape Alioune Ndiaye et Kalidou Koulibaly sous la menace d'une suspension Pape Alioune Ndiaye et Kalidou Koulibaly devront bien garder à l’esprit qu’ils risquent une suspension en cas de nouveau carton jaune, lors du quart de finale qui opposera le Sénégal au Bénin, mercredi, au Caire.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|

Le défenseur central et le milieu de terrain des "Lions" ont tous les deux été avertis lors des huitièmes de finale contre l’Ouganda (1-0), vendredi dernier.



D’ailleurs, si les compteurs n’avaient pas été remis à zéro, après le premier tour, Pape Alioune Ndiaye ne pourrait pas disputer le match contre le Bénin, lui qui avait déjà écopé d’un carton, lors du premier match du Sénégal contre la Tanzanie.



Attention donc aux fautes inutiles.

