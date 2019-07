Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici CAN 2019 : Quand Sadio Mané chambre la presse sénégalaise... Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 20:20 | | 0 commentaire(s)| C’est un Sadio Mané très souriant comme d’habitude qui a salué une nouvelle fois les journalistes sénégalais qui étaient présents à l’entraînement de ce lundi au terrain annexe du stade du 30 juin. Très taquin, le numéro 10 des Lions du Sénégal a dit : « les amis de Koulibaly, ça va? »

Ces mots semblent raffermir les liens entre la presse sénégalaise et la tanière quand on sait que les journalistes ont rigolé suite à ce geste taquin de Mané. D’autant que ces derniers jours, c’était tendu depuis la bourde de Koulibaly mettant tous les journalistes dans un même sac à la suite d’un article paru dans un journal. A deux jours du quart de finale contre le Bénin, cette ambiance était la bienvenue.

L’agent de la BIP gâche tout



Un agent de la BIP a gâché cette ambiance qui avait pourtant bien débuté. En effet, peu après l’arrivée des joueurs, il a demandé à un journaliste qui a renvoyé la balle sur le terrain, de ne plus toucher le ballon de l’équipe du Sénégal. Pourtant, ce confrère n’y était pour rien. il a juste voulu être gentil en remettant le ballon à l’équipe surtout que ça l’a trouvé sur place. Il n’était pas sur le terrain.



Alors qu’on pensait que c’était fini mais non. L’agent de sécurité est allé le raconter au commissaire Sarr. Une geste qui n’avait pas lieu d’être puisque le journaliste n’a pas contourné les règles établies par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) ou la Confédération Africaine de Football (CAF).



