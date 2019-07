CAN 2019- Quart de finale Sénégal vs Bénin: Voici le onze probable des lions ! L’équipe du Sénégal fera face au Bénin cet après-midi pour le compte des quarts de finale de la coupe d’Afrique des Nations.

Les attaquants de l’équipe du Sénégal Mbaye Niang et Sadio Mané vont débuter la rencontre, accompagnés de Diao Baldé Keita qui devrait être titulaire au coté droit pour remplacer Ismaila Sarr très incertain.



Alfred Gomis serait dans les buts comme d’habitude pour remplacer Edouard Mendy forfait pour le reste de la compétition. Aliou Cissé va maintenir le duo Kalidou Koulibaly – Cheikhou Kouyaté en défense centrale.



Lamine Gassama et Youssouph Sabably seront sur les côtés face à cette équipe béninoise. Au milieu de terrain, le trident Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye et Henri Saivet sera maintenu.



Le Sénégal joue un match décisif aujourd’hui à 16h00 Gmt face au Bénin qui a éliminé le Maroc en 8e de finale.



La composition probable des Lions :



Alfred Gomis- Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly – Pape Alioune Ndiaye, Gana Guèye, Henri Saivet – Sadio Mané, Diao Baldé, Mbaye Niang







wiwsport

