CAN 2019 : Salif Sané indisponible 15 jours Plus de peur que de mal. Sorti en première période lors du premier match des "Lions" face à la Tanzanie (2-0), dans la Can 2019, au Caire, on craignait le pire pour le défenseur central du Sénégal. Mais le compère de Kalidou Koulibaly dans l’axe de la défense, devrait vite récupérer.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2019 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

« Sa cheville est gonflée. C’est la tache noire du match, mais j’espère que c’est rien de grave et qu’il pourra récupérer vite », a, en effet, déclaré le coach des "Lions" à la fin de la rencontre. Le diagnostic a d’ailleurs conclu à une simple entorse. Salif Sané devrait donc être rétabli dans 15 jours.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos