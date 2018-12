CAN 2019 : Un joueur du Sénégal déjà forfait ?

Grosse déception pour Amath Diedhiou. Auteur de belles performances en Liga avec Getafe, le milieu de terrain a fêté sa première cape avec le Sénégal à l’automne et il a pris part aux 4 derniers matchs des Lions de la Teranga.



Malheureusement, sauf miracle, le joueur de 22 ans ne prendra pas part à la CAN 2019 avec son pays, déjà qualifié.



En effet, le natif de Dakar est sorti sur blessure après 22 minutes vendredi contre Leganes (1-1) en championnat et il souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou, blessure qui entraîne en général environ six mois d’indisponibilité.



Sauf rétablissement plus rapide que prévu, ce délai semble court pour Diedhiou qui aura du mal à être pleinement opérationnel pour la compétition qui débutera le 15 juin prochain



