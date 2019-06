CAN 2019 : Victoire du Sénégal contre le Nigeria en amical

L’équipe du Sénégal s’est imposée (1-0) en match amical contre le Nigeria, dimanche, à Ismaïlia (Egypte), a appris IGFM. Le but des Lions a été inscrit par Gana Guèye capitaine ce soir.



Avec ce nouveau succès, le Sénégal remporte ses deux matches de préparation. Le premier, c’était face à une sélection U19 de Murcie (7-0). De bon augure à une semaine de son entrée en lice en Coupe d’Afrique des Nations de football.



A noter que l’autre match amical qui était prévu, ce lundi, face à ce même adversaire, a été annulé.

