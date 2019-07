CAN 2019 : l’Algérien Mustapha Ghorbal revient pour diriger Sénégal-Bénin Il avait officié lors de la dernière rencontre du Sénégal face à l’Ouganda (1-0), en huitièmes de finale de cette Can 2019, l’arbitre algérien, Mustapha Ghorbal, a été une nouvelle fois désigné pour diriger le match des Lions face au Bénin, comptant pour les quarts de finale de la compétition, demain à 16 h au Caire, selon la Confédération africaine de football (CAF). Il sera assisté de Mahmoud Abu Elregal (Egypte) et Mokrane Gourari (Algérie).

La VAR (Assistance à l’arbitrage vidéo), sera utilisée à partir de ces quarts de finale de la compétition.



Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 18:04



