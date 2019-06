CAN-2019: le Nigéria, premier qualifié après sa victoire contre la Guinée

Le Niéeria a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN-2019. Après une victoire face au Burundi, les Super Eagles se sont imposés 1 à 0, mercredi 26 juin, contre la Guinée. Le scénario de la première journée s'est répété pour les hommes de Gernot Rohr, puisqu'il aura de nouveau fallu attendre les dernières minutes pour qu'Omeruo délivre les siens.





L'histoire a balbutié sur la pelouse d'un stade d'Alexandrie loin d'être rempli. Les Nigérians se sont une nouvelle fois montrés entreprenants, en s'appuyant sur la vitesse d'Alex Iwobi et d'Ahmed Musa. Les Super Eagles auraient même pu ouvrir le score dès la 7e minute après la percée de Musa côté gauche, mais Ighalo peine à inquiéter Koné. François Kamano et Sory Kaba y répondent peu après.



Un match équilibré mais du déchet technique



S'installe un match plutôt équilibré où les offensives nigérianes succèdent aux escarmouches guinéennes. Si le jeu est ouvert, les deux équipes peinent à montrer de la justesse technique et à ajuster leurs tirs. La défense des deux équipes montrent les muscles et Naby Keita, la star guinéenne tout juste de retour de blessure, en fait les frais. Il est contraint de sortir après un énième contact qui le laisse boitillant (71e).



Il faut attendre la 73e minute pour voir l'ouverture du score. À la faveur d'un corner et d'un très mauvais marquage de l'entrant Ousmane Sidibé, le défenseur Kenneth Omeruo offre de la tête la qualification aux Super Eagles.



La fin du match est à l'avantage des Guinéens, qui tentent désespérément de revenir au score. Si le Nigéria recule, il ne cède pas. Dans ses buts, Daniel Akpeyi porte son équipe, à l'image de sa sortie pleine d'autorité sur un coup-franc d'Ibrahim Traoré (86e).



Le Nigéria s'installe donc à la tête de la poule B et pourra profiter du troisième match pour faire tourner son effectif. Dans le reste du groupe, Madagascar affrontera le Burundi jeudi. En cas de victoire des Barea, la Guinée n'aura plus son destin en main.













