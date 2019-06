CAN 2019 : le Nigeria s'impose face au Burundi (1-0) Les Super Eagles ont lancé difficilement leur CAN face au Burundi (1-0), samedi, mais assuré l'essentiel grâce à un but d'Odion Ighalo au terme d'une action géniale.



Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019

S'il ne fallait retenir qu'un moment de ce Nigeria-Burundi (1-0) disputé dans la touffeur d'Alexandrie, ce serait ce but génial des Super Eagles. À la 77e, Odion Ighalo (Shanghai Shenhua) a ouvert le score d'un intérieur du pied, trois minutes après son entrée en jeu, grâce à la passe décisive géniale - une talonnade - d'Ola Aina (Torino).





Et si le Nigeria de Gernot Rohr n'a pas été transcendant (15 tirs concédés), il aura eu le mérite de se sortir du piège burundais, face à une sélection qui disputait le premier match de Coupe d'Afrique des nations de son histoire. En attendant Guinée-Madagascar, le Nigeria est en tête du groupe B.

