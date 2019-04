CAN-2019 : le calendrier complet de la Coupe d'Afrique des nations Voici le programme et les résultats des matches de poules de la Coupe d'Afrique des nations 2019, qui se déroule du 21 juin au 19 juillet en Égypte.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|

Les rencontres de la CAN-2019, qui se déroule du 21 juin au 19 juillet en Égypte, ont lieu dans six stades. Le calendrier de cette Coupe d'Afrique des nations, en heures locales, est le suivant :



• 1ère journée



Vendredi 21 juin

Égypte - Zimbabwe, à 22 h au Caire (Groupe A)



Samedi 22 juin

RD Congo - Ouganda, à 16 h 30 au Caire (Groupe A)

Nigeria - Burundi, à 19 h à Alexandrie (Groupe B)

Guinée - Madagascar, à 22 h à Alexandrie (Groupe B)



Dimanche 23 juin

Maroc - Namibie, à 16 h 30 au Caire (Groupe D)

Sénégal - Tanzanie, à 19 h au Caire (Groupe C)

Algérie - Kenya, à 22 h au Caire (Groupe C)



Lundi 24 juin

Côte d'Ivoire - Afrique du Sud, à 16 h 30 au Caire (Groupe D)

Tunisie - Angola, à 19 h à Suez (Groupe E)

Mali - Mauritanie, à 22 h à Suez (Groupe E)



Mardi 25 juin

Cameroun - Guinée-Bissau, à 19 h à Ismailia (Groupe F)

Ghana - Bénin, à 22 h à Ismailia (Groupe F)



• 2e journée



Mercredi 26 juin

Nigeria - Guinée, à 16 h 30 à Alexandrie (Groupe B)

Ouganda - Zimbabwe, à 19 h au Caire (Groupe A)

Égypte - RD Congo, à 22 h au Caire (Groupe A)



Jeudi 27 juin

Madagascar - Burundi, à 16 h 30 à Alexandrie (Groupe B)

Sénégal - Algérie, à 19 h au Caire (Groupe C)

Kenya - Tanzanie, à 22 h au Caire (Groupe C)



Vendredi 28 juin

Tunisie - Mali, à 16 h 30 à Suez (Groupe E)

Maroc - Côte d'Ivoire, à 19 h au Caire (Groupe D)

Afrique du Sud - Namibie, à 22 h au Caire (Groupe D)



Samedi 29 juin

Mauritanie - Angola, à 16 h 30 à Suez (Groupe E)

Cameroun - Ghana, à 19 h à Ismailia (Groupe F)

Bénin - Guinée-Bissau, à 22 h à Ismailia (Groupe F)



• 3e journée



Dimanche 30 juin

Madagascar - Nigeria, à 18 h à Alexandrie (Groupe B)

Burundi - Guinée, à 18 h au Caire (Groupe B)

Ouganda - Égypte, à 21 h au Caire (Groupe A)

Zimbabwe - RD Congo, à 21 h au Caire (Groupe A)



Lundi 1er juillet

Afrique du Sud - Maroc, à 18 h au Caire (Groupe D)

Namibie - Côte d'Ivoire, à 18 h au Caire (Groupe D)

Kenya - Sénégal, à 21 h au Caire (Groupe C)

Tanzanie - Algérie, à 21 h au Caire (Groupe C)



Mardi 2 juillet

Bénin - Cameroun, à 18 h à Ismailia (Groupe F)

Guinée-Bissau - Ghana, à 18 h à Suez (Groupe F)

Mauritanie - Tunisie, à 21 h à Suez (Groupe E)

Angola - Mali, à 21 h à Ismailia (Groupe E)



• Huitièmes de finale



Vendredi 5 juillet

1er groupe D - 3e groupe B/E/F, à 18 h au Caire

2e groupe A - 2e groupe C, à 21 h au Caire



Samedi 6 juillet

2e groupe B - 2e groupe F, à 18 h à Alexandrie

1er groupe A - 3e groupe C/D/E, à 21 h au Caire



Dimanche 7 juillet

1er groupe B - 3e groupe A/C/D, à 18 h à Alexandrie

1er groupe C - 3e groupe A/B/F, à 21 h au Caire



Lundi 8 juillet

1er groupe E - 2e groupe D, à 18 h à Suez

1er groupe F - 2e groupe E, à 21 h à Ismailia



• Quarts de finale



Mercredi 10 juillet

Quart de finale 1, à 18 h au Caire

Quart de finale 2, à 21 h au Caire



Jeudi 11 juillet

Quart de finale 3, à 18 h à Suez

Quart de finale 4, à 21 h au Caire



• Demi-finales



Dimanche 14 juillet

Demi-finale 1, à 18 h au Caire

Demi-finale 2, à 21 h au Caire



• Finales



Mercredi 17 juillet

Finale pour la 3e place, à 21 h au Caire



Vendredi 19 juillet

Finale, à 21 h au Caire





France24

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos