CAN 2021: L’Egypte bat le Cameroun et rejoint le Sénégal en finale

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Février 2022 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

Le Cameroun a perdu sa demi-finale face à l’Egypte. Le match s’est terminé par une séance de tirs au but, remportée par les Pharaons d’Egypte.



Ainsi, l’Egype rejoint le Sénégal en finale.



Ce duel se jouera ce dimanche à 19 heures GMT au stade d’Olembe.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook