CAN 2021/La Tunisie vire son sélectionneur: Son successeur déjà désigné

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Janvier 2022 à 19:51 | | 0 commentaire(s)|

Le parcours de la Tunisie qui s’est arrêté prématurément dès les quarts de finale se paie cash pour le sélectionneur Mondher Kebaier.



Les mauvais résultats à la CAN 2021 se paient cash. Le Ghana, éliminé dès le premier tour de la compétition, n’a pas mis longtemps à congédier Milovan Rajevac, le sélectionneur qui a été ciblé pour les mauvais résultats des Black Stars.



Même résultat pour Mondher Kebaier aujourd’hui. Même si la Tunisie s’est hissée jusqu’en quart de finale de la CAN, l’élimination face au Burkina Faso est visiblement mal passée et Kebair a été écarté du banc tunisien dès le lendemain de la grosse déception.



A noter que son successeur a rapidement été désigné puisque c’est Jalel Kadri, adjoint de Kebaier, qui a été nommé à sa place sur le banc.



