CAN 2021 – Le Cameroun pas "prêt", la CAF pense à l’Algérie

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|

Déchu de son statut de pays-hôte de la CAN 2019, le Cameroun a été ménagé par la Confédération africaine de football (CAF) qui lui a attribué l’organisation de l’édition 2021 en guise de consolation. Mais les Lions Indomptables seront-ils cette fois prêts dans les temps ? Malgré le discours rassurant tenu par l’instance et le pays de Samuel Eto’o, des doutes semblent toujours présents. En effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports algérien, Raouf Bernaoui, a sous-entendu que son pays a été sollicité par la CAF au cas où…



« Il a été demandé à l’Algérie de se préparer en cas de retrait de la CAN 2021 au Cameroun. Nous espérons qu’elle se fasse là-bas », a déclaré l’ancien escrimeur dans des propos rapportés par le site DZfoot. « Les autorités publiques ont donné un accord à la Fédération Algérienne de Football pour se présenter au cas où le Cameroun n’y arriverait pas. Nous avons les moyens pour l’organisation de la Coupe d’Afrique, il y a des stades prêts. Nous avons vu en Egypte, ils ont remis à niveau leurs stades en seulement six mois.»



Simple volonté d’assurer ses arrières ou réels doutes de la part de la CAF ? Toujours est-il que cette sortie médiatique risque de faire des vagues au Cameroun…











Avec Afrik Foot

