CAN 2021 / Phases de groupe: Le tirage complet Le tirage au sort de la CAN 2021 vient d’être effectué à Yaoundé, au Cameroun. Les Lions du Sénégal sont logés dans le Groupe B.

La Composition des 6 groupes de la CAN 2021



Groupe A : Cameroun, Éthiopie, Cap-Vert, Burkina Faso



Groupe B : Zimbabwe, Malawi, Guinée, Sénégal



Groupe C : Comores, Gabon, Ghana, Maroc



Groupe D : Soudan, Guinée-Bissau, Égypte, Nigéria



Groupe E : Guinée-Équatoriale, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Algérie



Groupe F : Gambie, Mauritanie, Mali, Tunisie





