CAN 2021: Sénégal /Congo La liste des joueurs retenus sera connue jeudi Pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021, le sélectionneur Aliou Cissé va publier jeudi prochain la liste des joueurs devant disputer le match Sénégal /Congo.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

En perspective de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 qui opposera le Sénégal au Congo ce 13 novembre, la Fédération Sénégalaise de Football ( FSF) a informé a travers un communiqué, que le coach de l’équipe nationale de Football Aliou Cissé fera face à la presse jeudi prochain, pour la publication de la liste des joueurs retenus.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos