CAN 2021/le Sénégal bat le Burkina Faso 3 buts à 1 et se qualifié en finale

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Février 2022 à 21:08

Le Sénégal n’est plus qu’à une marche d’un premier sacre continental. Mercredi soir, la sélection d’Aliou Cissé a décroché sa qualification pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, sa deuxième consécutive dans l’épreuve.



Au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, les Lions de la Teranga ont pris le meilleur sur le Burkina Faso (3-1). Les Sénégalais ont dû attendre la seconde période et les buts des Parisiens Abdou Diallo (70e) et Idrissa Gueye (76e) et de l’attaquant de Liverpool Sadio Mané (87e) pour mettre fin au beau parcours des coéquipiers de Bertrand Traoré, qui se sont contentés d’une réalisation d’Ibrahim Touré (82e).



Dimanche, le Sénégal affrontera pour le titre le Cameroun ou l’Egypte, opposés jeudi lors de la seconde demi-finale.

