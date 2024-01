CAN 2023 : 11 "Lions" à la première séance d'entraînement

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Janvier 2024 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

L'équipe du Sénégal a débuté sa préparation en direction de la Coupe d'Afrique des Nations, ce dimanche 31 décembre 2023, à Diamniadio. Lors de la première séance d’entraînement, seuls 11 joueurs étaient présents.



Nampalys Mendy, Pape Gueye, Formose Mendy, Lamine Camara, Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Mory Diaw, Edouard Mendy, Ismaila Sarr, Abdou Diallo et Abdoulaye Niakhate Ndiaye, sont présents au stade annexe de Diamniadio. Nampalys Mendy s’est entraîné seul en raison de sa blessure contractée il y a quelques jours.



Pour rappel, Aliou Cissé a retenu 27 joueurs pour la CAN prévue en Côte d'Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.













Igfm



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook