CAN 2023 : Aliou Cissé et Lamine Camara distingués L'équipe du Sénégal impressionne et s'affirme comme une force incontestable en ce début de compétition. Avec neuf points sur neuf, huit buts marqués et seulement un encaissé, les Lions du Sénégal naviguent sur un véritable nuage.



Jeudi 25 Janvier 2024

À l'issue des phases de poule, la Confédération Africaine de Football (CAF) a distingué les acteurs ayant brillé lors de cette première étape. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a été honoré du titre de meilleur entraîneur des phases de groupe.



Un autre Sénégalais a été mis en avant, en la personne de Lamine Camara. Le jeune milieu de terrain s'est vu décerner le titre de meilleur jeune joueur grâce à ses deux buts marqués en trois matchs.



Ousmane Wade