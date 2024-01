CAN 2023 : L’Egypte et le Ghana se neutralisent (2-2), Mohamed Salah (Égypte) sorti sur blessure L’Egypte et le Ghana n’ont pas réussi à se départager jeudi, au Stade Félix-Houphouët-Boigny et ont dû partager les points (2-2). Un score nul qui fait les affaires du Cap-Vert et du Mozambique, qui s’affrontent, ce vendredi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Janvier 2024 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Pour "Wiwsport" qui relaie l’information, c’est un nul qui n’arrange sans doute personne. Incapables de l’emporter jeudi dans l’enceinte du Stade Félix-Houphouët-Boigny, à Abidjan, l’Egypte et le Ghana n’ont pas réalisé la bonne opération, en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale (2-2). Ils pourraient voir revenir dans leur nuque le Cap-Vert ou le Mozambique, qui s’affrontent ce vendredi après-midi (14h 00 GMT). De quoi donner une troisième journée palpitante dans ce groupe B, très homogène.



Mais le terrible coup dur pour les "Pharaons", est que Mohamed Salah a été remplacé sur blessure juste avant la pause, face au Ghana, ce jeudi.

Alors, la fin de première période face au Ghana ne pouvait pas être aussi cauchemardesque pour l’Egypte.



Dominés dans le jeu, les "Pharaons" ont craqué juste avant la pause, sur un superbe but de Mohammed Kudus. Juste avant, les finalistes malheureux de la dernière CAN, ont vu leur meilleur joueur, Mohamed Salah, sortir sur blessure.



Touché à la cuisse gauche, l’attaquant de Liverpool est resté assis quelques instants sur la pelouse du Stade Félix-Houphouët-Boigny, avant de céder son brassard de capitaine à Ahmed Hegazy. Pour ce qui ressemble à une blessure musculaire, l’Egypte peut donc clairement s’inquiéter de l’avenir de Salah dans cette Coupe d’Afrique.



