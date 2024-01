CAN 2023 : La Gambie céde sa place face à la Guinée et ferme sa porte des 8ème de finale La Guinée de Kaba Diawara a battu (1-0) vendredi la Gambie de Tom Saintfiet au stade de Yamoussoukro. Une victoire qui les laisse deuxième du groupe C avant le match contre le Sénégal et leur permet d'entrevoir les huitièmes de finale de la CAN 2024.

Dans cette poule, les Guinéens prennent la 2e position derrière le Sénégal, déjà qualifié pour les 8es de finale. Les Gambiens sont derniers, derrière le Cameroun, qu'ils affronteront mardi, afin de tenter de se classer parmi les meilleurs troisièmes.



Après la pause, les joueurs de Kaba Diawara ont gardé la maîtrise des débats et ont finalement trouvé la faille grâce à une action parfaitement huilée. Sur un jeu à trois bien réglé, Morgan Guilavogui a servi Aguibou Camara, lequel a glissé le ballon entre les jambes du portier des Scorpions, Baboucarr Gaye (70e). Quelques minutes après, Bayo a failli faire le break, mais sa frappe puissante s’est écrasée sur la barre transversale. Les montants n’étaient pas avec lui ce soir…



Le public guinéen, majoritaire dans le stade Charles-Konan-Barry, a donné un peu plus de voix quand Naby Keïta est entré en jeu après sa longue absence. Public presque refroidi quand Yankuba Minteh a cru avoir égalisé dans un angle fermé pour la Gambie, à une dizaine de minutes du terme, mais il a été signalé en position de hors-jeu. Finalement, le score n’a pas bougé dans le money-time, malgré une dernière grosse occasion guinéenne.



Excellente opération donc pour le Syli national qui, avec 4 points au compteur, prend seul la deuxième place du groupe C derrière le Sénégal (6 points) et devant le Cameroun (1 point) et la Gambie (0 point). La Guinée n’aura besoin que d’un point face aux Lions de la Terranga lors de la troisième et dernière journée pour verrouiller cette deuxième place. Et si jamais les choses se passaient mal, une place parmi les meilleurs troisièmes est à sa portée.



Amath Thiam

