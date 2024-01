CAN 2023: La RD Congo détruit l'Égypte au bout d'une séance de tirs au but interminable La RD Congo est venue à bout de l'Égypte à l'usure. Au bout des prolongations (1-1) et d'une séance de tirs au but à rallonge (8-7), durant laquelle les gardiens se sont présentés au point de penalty, les Léopards l'ont emporté à San Pedro pour décrocher leur ticket pour les quarts.

Lors de la CAN 2022 au Cameroun, sur les rencontres à élimination directe, les Pharaons avaient vécu trois séances de tirs au but, dont la finale remportée par le Sénégal, avec dans les cages Mohamed Abou Gabal, plus connu sous le nom de Gabaski. Après une interminable séance, c'est ce même Gabaski qui a raté son duel face à Lionel Mpasi en catapultant le cuir sur la transversale. Le stade a exulté quand le portier congolais a réussi le sien et envoyé la RDC en quarts de finale, après 50 ans de frustrations contre l'Égypte.



Les Léopards avaient bien lancé les débats avec l’ouverture du score en première période. Alors que Yoane Wissa a vu son centre contré par Ahmed Hegazy, Meschack Elia a fait se lever le stade de San Pedro d'une tête plongeante de près (37e). Contre toute attente, la RDC, considérée comme outsider pour ce huitième de finale, est passée devant.



L'Égypte, qui doit composer avec des absents de marque, dont la star Mohamed Salah, le gardien Mohamed El Shenawy et le milieu Emam Ashour est touchée, mais pas coulée. Le Nantais Mostafa Mohamed profite d’un penalty pour signer son quatrième but dans la compétition (45e +1) et égaliser. Une faute du Stéphanois Dylan Batubinsika dans sa surface, qui a défendu avec un coup de coude dans le visage du capitaine égyptien Ahmed Hegazy, a permis aux Pharaons de remettre les pendules à l’heure.



Tout restait à faire pour la RDC, qui cherchait une victoire contre les Pharaons depuis 1974. Cinquante années de disette ne s’effacent pas aussi facilement. Et le temps réglementaire n'a pas suffi pas aux Congolais pour conclure les débats, alors que les Pharaons avaient été réduits à dix à la 96e minute. Le suspense a duré très longtemps à San Pedro, jusqu'à la délivrance tardive.



Dès le début de la prolongation, Hamdy écope d'un carton jaune pour une intervention très en retard sur Banza (96e). C'est le second, et l'Égypte doit finir la rencontre en infériorité numérique. La RD Congo pense alors tenir sa chance et multiplie les offensives dans le camp égyptien. Mais les Pharaons, eux, jouent "à l'expérience" : Gabalski, après une sortie manquée, reste de longues minutes au sol, Marmoush fait des roulades après un contact viril mais correct… Tout est bon pour étirer le match jusqu'aux tirs au but.



Et à ce petit jeu, c'est la RD Congo qui s'en sort, au bout d'une séance interminable, qui a vu neufs tireurs s'élancer de chaque côté. Le Congolais Mpasi remporte ce duel à distance des gardiens, quand Gabaski voit son tir rebondir sur la transversale. Au courage, les Léopards valident leur billet pour les quarts de finale, où ils rencontreront samedi la Guinée.



