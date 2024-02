CAN 2023: La RDC dicte sa loi à la Guinée et se hisse dans le dernier carré Neuf ans après, revoilà la République démocratique du Congo (RDC) en demi-finale d’une Coupe d’Afrique des nations. À Abidjan, les Léopards ont d’abord été menés au score par la Guinée avant de refaire surface et de prendre le meilleur (3-1) ce vendredi 2 février. Les Congolais attendent désormais la Côte d’Ivoire ou le Mali au prochain tour.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Menée au score mais plus entreprenante que son adversaire du soir, la République démocratique du Congo a validé avec brio son billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique, vendredi à Abidjan, après sa victoire face à la Guinée (3-1).



Les Léopards n’avaient plus intégré le dernier carré de la compétition depuis 2015, année où ils avaient été battus par les futurs vainqueurs, la Côte d’Ivoire (3-1), qu’ils pourraient retrouver sur leur chemin en demies, en cas de victoire face au Mali, samedi.



Malgré un match plutôt brouillon, le résultat est cependant conforme à une certaine logique.



Toujours privée de son maître à jouer Gaël Kakuta, la Guinée a été beaucoup trop passive après avoir ouvert le score et n’a pas su lancer de réaction quand elle s’est retrouvée menée.



Le match semblait tout de même prendre feu en première période avec deux buts en sept minutes, dans lesquels le capitaine congolais, Chancel Mbemba, a joué un grand rôle.



Il a d’abord provoqué un pénalty en poussant dans le dos Mohamed Bayo juste avant qu’il reprenne un centre face au but, et l’attaquant s’est fait justice lui-même (0-1, 21e).



Or, six minutes plus tard, le défenseur congolais a hérité d’un ballon sur corner au second poteau, ou il a marqué dans un angle fermé, et de surcroît de son mauvais pied (1-1, 27e).



Le match s’est rapidement assagi, mais le coaching de Sébastien Desabre, avec l’entrée en jeu de Silas à la 59e, l’a fait basculer, puisqu’il a obtenu un pénalty trois minutes plus tard, transformé par Yoane Wissa (2-1, 65e).



Le bijou de la soirée (et peut-être même de la compétition) est à mettre au compte d’Arthur Masuaku, qui a trompé le portier guinéen d’un superbe coup-franc excentré coté gauche, qui a trouvé la lucarne gauche, quand tout le monde le pensait frappé dans le paquet (3-1, 82e).





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook