CAN 2023: Le Sénégal débute par une victoire 3 à 0 face à la Gambie Si la diffusion de ce Sénégal-Gambie a été perturbée, sur le terrain, les hommes d'Aliou Cissé ont fait le boulot, en démarrant par une victoire leur Coupe d'Afrique des Nations 2024. Des buts du Marseillais Pape Guèye et du Messin Lamine Camara (2 buts), ont permis au Sénégal de s'imposer tranquillement (3-0). Alors que l'autre duel du jour dans ce groupe C, opposera le Cameroun à la Guinée.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2024 à 19:57

Le Sénégal a assumé son statut de favori en battant la Gambie (3-0), avec un doublé du jeune Lamine Camara, pour entamer la défense de son titre, lundi à Yamoussoukro, lors de la Coupe d'Afrique 2023. Comme la Côte d'Ivoire, vainqueur de la Guinée-Bissau (2-0) au match d'ouverture, les hommes d'Aliou Cissé ont échappé aux pièges tendus aux cadors depuis le début de la CAN.



Un but tôt marqué par le Marseillais Pape Guèye (4e) et un carton rouge juste avant la pause pour le "Scorpion" Ebrima Adams (45e+8), pour un coup de coude à Lamine Camara, ont facilité la tâche des "Lions". A dix contre onze, par 35 degrés, les courageux "Scorpions" n'ont pas pu piquer le "Lion", comme l'espérait leur sélectionneur belge, Tom Saintfiet. Leur meilleure action est venue d'un coup franc de leur meilleur joueur Musa Barrow dans le petit filet (17e). La Gambie, quart de finaliste surprise pour sa première CAN il y a deux ans, est mal partie pour rééditer son exploit.



Lamine Camara, la relève



En début de seconde période, une frappe croisée du talentueux messin Lamine Camara (52e), le symbole de la relève du haut de ses 20 ans, a donné encore plus de confort aux Sénégalais.



Ils ont tout fait pour conjurer la malédiction des tenants du titre. Depuis que l'Egypte, championne 2010, a même manqué la qualification pour l'édition suivante, un seul champion d'Afrique a réussi à sortir de la phase de groupes : le Cameroun, en 2019, pour néanmoins s'arrêter dès les 8e de finale, battus par le Nigéria (3-2).



A 2-0, le Sénégal a contrôlé le match et économisé des forces sous l'accablant soleil du début d'après-midi, avec des pauses fraîcheur pour les joueurs et des messages sur les grands écrans, conseillant au public de rester à l'ombre du toit en ellipse du stade Konan Banny. La chaleur n'a pas altéré l'ambiance dans un stade plutôt bien rempli, assurée notamment par deux kops - tribunes derrière les buts -, aux couleurs vert, jaune et rouge du Sénégal, chantant et dansant au son des tam-tams, mais sans vuvuzelas, ces cornes de brume qui avaient un peu phagocyté l'ambiance au Cameroun, il y a deux ans.



Les téléspectateurs, eux, n'ont pas pu tout voir, une panne des faisceaux satellites ayant coupé la retransmission du match pendant une bonne vingtaine de minutes en fin de première période. Heureusement que la diffusion fonctionnait à nouveau lors du second acte : il aurait été dommage de rater la magnifique frappe enveloppée de Camara, pour son doublé (86e).



