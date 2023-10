CAN 2023 : Le sélectionneur de la Gambie prévient le Sénégal et le Cameroun Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a assuré que son équipe vendra chèrement sa peau, alors que les Scorpions sont tombés dans le très relevé groupe C à la CAN 2023, avec le Sénégal et le Cameroun comme adversaires

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2023 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Le ciel est visiblement tombé sur la tête des Scorpions, jeudi soir à Abidjan. La sélection gambienne a en effet hérité du Cameroun, du Sénégal et de la Guinée dans le groupe C, à la CAN 2023. Une poule considérée comme le plus relevé de ce premier tour, où les Lions Indomptables et leurs homologues de la Téranga, champions en titre, sont donnés pour favoris. Interrogé sur les chances de ses poulains de sortir de ce marigot infesté de gros caïmans, le sélectionneur de la Gambie,



Tom Saintfiet, a assuré que les siens se battront jusqu’à la dernière goute de leur sang. « Oui, on est dans un groupe très difficile, groupe de mort avec le champion d’Afrique Sénégal. Ça va être un match spécial, derby Sénégal au début de la CAN pour les deux. Mais naturellement avec Cameroun, un grand pays de football qui a joué la demi-finale, lors de la dernière CAN, et aussi Guinée-Conakry qui a joué le deuxième tour à la dernière CAN » , a confié le technicien belge après le tirage au sort.



« C’est un groupe très difficile. On a joué les quarts de finale, Il s’agit de quatre pays qui ont joué lors de la dernière CAN le second tour. C’est clairement que Sénégal et Cameroun sont les grands favoris, Guinée aussi fort, et nous sommes dedans, j’espèrerais un groupe plus facile. Mais, c’est la réalité, on va se préparer, et j’espère que tous les joueurs sont en forme, ils joueront beaucoup de matchs avec leur club, et on va se préparer très bien, mais c’est un groupe très très difficile pour nous», a-t-il ajouté. Malgré ce niveau relevé, Tom Saintfield demeure tout de même ambitieux:



« Oui, notre ambition est naturellement de rester un peu long temps là-bas, mais dans ce groupe, on va faire de toute façon pour qualifier pour le deuxième tour. Ça va être très difficile, mais c’est notre ambition, clairement». Pour rappel, la CAN 2023 aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

Sud quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook