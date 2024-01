CAN 2023: Que des duels époustouflants en début du deuxième journée La deuxième journée de CAN qui a débuté ce jeudi 18 janvier à offrir des duels entre gros dans chaque poule. De l'alléchante Côte d'Ivoire qui a perdu son deuxième match face au Nigeria au (presque) décisif Égypte et Ghana se sont séparés par un match nul 2 buts partout, en passant par le duel des Lions du Sénégal et du Cameroun, cette journée pourrait laisser beaucoup de gros sur le carreau. Entre sérénité, doute et besoin de rebond, les favoris n'aborderont pas ces chocs de la même manière.

Après Côte d'Ivoire - Nigeria, Égypte - Ghana, Sénégal - Cameroun... chocs de géants en vue dans cette Coupe d'Afrique des nations 2024 ! La deuxième journée des phases de groupe, qui a débuté 18 janvier, fait la part belle aux confrontations entre favoris de la compétition. Et pour certains d'entre eux, une victoire est déjà impérative sous peine d'être déjà en mauvaise posture. Bilan des grosses cylindrées après une journée riche d'enseignements.



Dans cette Coupe d'Afrique des nations organisée sur son sol, la Côte d'Ivoire s'est imposée sans trembler face à la Guinée-Bissau (2-0) et abordait le choc face au Nigeria du 18 janvier de la meilleure des manières. Les Éléphants devraient en plus pouvoir compter sur le retour de leur attaquant phare Sébastien Haller, pas remis de sa blessure pour le match d'ouverture et laissé au repos par Jean-Louis Gasset.



Pour le Sénégal, la première journée de la compétition s'est aussi déroulée sans encombre. Les tenants du titre ont largement dominé la Gambie (3-0) et abordent le duel entre Lions face au Cameroun avec le plein de confiance. Bonne nouvelle pour eux, le premier match a confirmé la grande forme de leur jeune milieu de terrain Lamine Camara, déjà auteur d'un doublé pour sa première participation à la CAN et qui s'annonce déjà comme un joueur clé pour la suite du tournoi.



Le Mali a souffert face à l'Afrique du Sud, mais cela a donné plus d'éclat à sa victoire qu'il doit beaucoup à la force de caractère de ses joueurs. Les hommes d'Éric Chelle se présenteront avec assurance devant les Tunisiens qu'ils avaient battus il y a deux ans au Cameroun.



Et enfin, le Maroc, un des gros favoris, si ce n'est le grand favori, de la compétition, a rencontré une opposition qu'on pourrait qualifier de très limitée contre la Tanzanie. Les Lions de l'Atlas n'ont pas forcé pour l'emporter 3-0, avec une connexion Hakimi-Ziyech bien huilée à droite et le luxe en prime d'avoir fait tourner l'effectif en fin de match. De quoi attaquer la suite du bon pied.



Le Nigeria a joué déjà un match décisif face à la Côte d'Ivoire, le 18 janvier. Accrochés par la Guinée équatoriale (1-1) lors de leur entrée en lice, les Super Eagles devront réaliser un match beaucoup plus abouti face aux Éléphants s'ils ne veulent pas se retrouver en danger dans le groupe A. Mais face à l'un des grands favoris de la compétition, qui joue devant son public, Victor Osimhen et les siens parviendront-ils à se montrer plus décisifs en attaque ?



L'Égypte n'a plus le choix non plus. Les Pharaons, septuples vainqueurs de la compétition, ont manqué leurs débuts contre le Mozambique (2-2) et affronteront le Ghana le 18 janvier pour se replacer dans un groupe B largement à leur portée. Après leur défaite en finale de la CAN 2021 face au Sénégal, les Égyptiens doivent prouver qu'ils sont encore capables de régner sur le continent.



Même scénario pour le Cameroun, qui est tombé dans le piège de la Guinée (1-1) et aura fort à faire pour s'imposer face aux champions d'Afrique en titre sénégalais le 19 janvier. Dans le groupe C, le plus relevé de cette CAN, les Lions indomptables n'ont déjà plus le droit à l'erreur et peuvent déjà voir s'envoler leur chance de rejoindre les huitièmes de finale en cas de défaite.



Même combat pour la RD Congo tenue en échec par la Zambie (1-1). Mais les Congolais ont montré un visage rassurant avec 25 tirs, pour six cadrés, face aux Chipolopolos. Mais face au Maroc, il faudra être beaucoup réaliste.



L'Algérie est-elle remise du traumatisme de Douala ? Les Fennecs, qui restent sur une immense désillusion en Coupe d'Afrique des nations avec leur élimination dès le premier tour en 2021, n'ont pas réussi à obtenir mieux que le match nul contre l'Angola (1-1) lors de la première journée. Opposés au Burkina Faso le 20 janvier, vainqueur d'un match poussif face à la Mauritanie (1-0), les Fennecs ont l'occasion de lancer leur compétition face aux Étalons.



Parmi les équipes qui ont manqué leurs débuts dans cette CAN, le Ghana figure en bonne place. Les Black Stars se sont inclinés face au Cap-Vert (1-2) et devront trouver les solutions pour venir à bout de l'Égypte de Mohamed Salah. « On a loupé notre début de compétition. Le retour potentiel de blessure de Mohammed Kudus pourrait faire beaucoup de bien.



La Tunisie aussi a subi une défaite surprise, en laissant échapper la victoire face à une surprenante équipe de Namibie (0-1). Les Aigles ont complètement déjoué et croiseront la route du Mali lors de la 2e journée qui s'annonce déjà décisive.



Amath Thiam

